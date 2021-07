Analyse: Welche Schäden hat Corona in der heimischen Wirtschaft angerichtet?

Von Max Kramer - vor 27 Min.

Jede Branche im Landkreis Aichach-Friedberg spürt die Folgen der Corona-Pandemie. Doch sind sie so verheerend wie befürchtet? Eine Schadensbesichtigung.

Harry Borosch hat die Reißleine gezogen. Einfach war es nie, seit er im Herbst 2017 mitten in Aichach ein Sportgeschäft übernommen hatte. Es gab Namenswechsel, Umstrukturierungen, als Sparmaßnahme zog er sich Anfang 2020 von zwei Stockwerken auf eines zurück. Ob all das funktioniert hätte, wäre Corona nicht gewesen? Er glaubt schon, sagt Borosch. Doch die Pandemie ist und war, jede Welle rüttelte immer heftiger an den Türen des Geschäfts am Stadtplatz. Die Corona-Maßnahmen rissen Löcher, die schließlich zu groß wurden. Anfang Juli kündigte Borosch an, dass er seinen Laden "Sport Deals" dicht machen muss - explizit wegen der Pandemie-Auswirkungen. Ist dies ein Scheitern von vielen? Oder hat Corona im Wittelsbacher Land bislang weniger wirtschaftliche Schäden angerichtet als befürchtet?

