Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land sinkt im November leicht

Plus Die Arbeitslosigkeit im Wittelsbacher Land liegt im November bei 2,1 Prozent. Das ist etwas weniger als im Oktober. Vor einem Jahr lag die Quote um 0,5 Prozentpunkte höher.

Die deutliche Verschärfung der Corona-Krise zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg nicht ab. Im Gegenteil: Die Arbeitslosenquote im November ist gegenüber dem Vormonat Oktober sogar leicht um 0,1 Prozentpunkte auf jetzt 2,1 Prozent gesunken. Das sind auch 0,5 Prozentpunkte weniger als im November 2020.