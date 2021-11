Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Arztpraxen in Aichach-Friedberg sind mit dem Testen überlastet

Die Testkapazitäten im Testzentrum am Kreisgut in Aichach sollen wieder aufgestockt werden.

Plus Neben dem Impfen werden Mediziner auch vom Testen beansprucht. In Aichach-Friedberg hoffen sie auf Hilfe. Was der Landkreis jetzt plant.

Von Carmen Jung

Immer mehr Menschen im Landkreis sind mit dem Coronavirus infiziert und damit gibt es immer mehr Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Die Folge: Ärztinnen und Ärzte müssen nicht nur immer mehr Erkrankte behandeln, sondern auch immer mehr Tests durchführen. Neben dem Impfansturm geht auch das immer mehr an die Kapazitätsgrenzen der Praxen. Helfen könnte da ein erneuter Ausbau der Testangebote im Landkreis. Die Rufe der Mediziner danach werden lauter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen