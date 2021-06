Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Auch im zweiten Corona-Jahr fällt das Spargelbüfett zum Schlemmen aus

Plus Gruppen und Vereine trafen sich vor Corona gerne zum Spargelessen in den Gasthöfen im Wittelsbacher Land. Die Lockerungen kamen zu spät. Es gibt Alternativen.

Von Gerlinde Drexler

Kaum gab es den ersten frischen Spargel, trafen sich die Liebhaber des Gemüses in den Gaststätten im Wittelsbacher Land zum Spargelessen. So war es zumindest vor Corona. Seitdem ist alles anders. Statt einer umfangreichen Spargelkarte oder einem Spargelbüfett bieten Gastwirte jetzt eher einzelne Spargelgerichte zum Abholen oder Vor-Ort-Essen an.

