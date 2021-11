Aus der Geschäftswelt: Secondhand-Mode für jede Größe und neue Friseure

Plus Einige machen sich mit einem besonderen Konzept im Landkreis Aichach-Friedberg selbstständig. Ein Tätowierer startet in Aichach nebenberuflich.

Es tut sich was in der Geschäftswelt im Landkreis. Eine Friseurmeisterin macht sich mit einem besonderen Konzept selbstständig. Eine andere hat das Geschäft der Mutter nach ihrem Geschmack renoviert. Eine Secondhand-Boutique für jeden Geldbeutel und jede Größe hat eröffnet und ein kleines Tattoo-Studio.