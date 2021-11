Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Ausbildungsstelle für Feuerwehr: Kreistag will noch keine Entscheidung fällen

Plus Entscheidung über die neue Ausbildungsstelle für die Atemschutzträger im Landkreis Aichach-Friedberg wird nach einer kontroversen und langen Diskussion vertagt.

Von Johann Eibl

Wie wichtig der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren im Wittelsbacher Land zu bewerten ist, das wurde in der Sitzung des Kreistags in der Vierfachhalle am Schulzentrum in Aichach wiederholt herausgestellt. Doch als es darum ging, eine neue Ausbildungsstelle für die Atemschutzträger zu schaffen, da gingen die Meinungen weit auseinander. Weil sich nach einer langen und kontroversen Diskussion abzeichnete, dass es für den Vorschlag in Mering allenfalls eine knappe Mehrheit geben könnte, unterbreitete Landrat Klaus Metzger den Vorschlag: "Es gibt heute keinen Beschluss." Der soll möglicherweise in einer Sondersitzung fallen. Nur drei Mitglieder des Kreistags stimmten dagegen.

