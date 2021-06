Aichach-Friedberg

Barrierefreie Bahnhöfe: Bürgermeister hoffen auf baldige Taten

Die Paartalbahn wartet am Aichacher Bahnhof auf ihre Weiterfahrt. In wenigen Jahren sollen die beiden Bahnsteige barrierefrei mithilfe einer Über- oder Unterführung verbunden sein.

Plus Die Ankündigung aus München, dass die Bahnhöfe in Aichach, Dasing und Radersdorf ausgebaut werden, erntet viel Beifall. Aber die konkreten Planungen fehlen noch.

Von Evelin Grauer

Drei weitere Bahnhöfe auf der Strecke der Paartalbahn werden barrierefrei ausgebaut: Aichach, Dasing und Radersdorf (Markt Kühbach). Das verkündete die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer am Montag im Landratsamt in Aichach. Die drei betroffenen Bürgermeister sprachen gegenüber unserer Redaktion am Dienstag von "einem guten Tag" für ihre Kommune. Für den ebenfalls anwesenden Bürgermeister von Obergriesbach, Jürgen Hörmann, hatte die Ministerin kein Geschenk im Gepäck. Steht Obergriesbach jetzt als Verlierer da?

