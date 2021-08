Bayerische Regiobahn: Kein Streik auf Paartalbahn Augsburg-Ingolstadt

Die Bayerische Regiobahn ist nicht vom Bahn-Streik betroffen. Trotzdem sind Verspätungen und Zugausfälle auf der Paartalbahnstrecke Augsburg-Ingolstadt möglich.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) weist darauf hin, dass der von der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) angekündigte Streik ab Dienstagabend nur die Deutsche Bahn (DB) betreffe. Die BRB werde nicht bestreikt.

BRB: Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt verkehrt planmäßig

Sie gehe davon aus, dass ihre Züge - also auch die auf der Paartalbahnlinie zwischen Augsburg und Ingolstadt - fahrplanmäßig verkehren, so die BRB in einer Mitteilung vom Dienstag.

Streikt DB-Personal, das für Infrastruktur zuständig ist, könnten Züge ausfallen

Sollte aber DB-Personal in Streik treten, das für die Infrastruktur zuständig sei, seien Verspätungen und Zugausfälle bei der BRB nicht ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Sollte es zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen, werde auf der Internetseite www.brb.de, auf Facebook und Twitter sowie an den Haltepunkten und Bahnhöfen informiert. (AZ)