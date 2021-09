Berufswahl sollte von Talent und nicht von Geschlecht abhängen

Plus Immer noch entscheiden sich nur wenige junge Mädchen im Wittelsbacher Land für eine Ausbildung in technischen oder handwerklichen Berufen. Das sollte sich ändern.

Bürokauffrau oder Mechanikerin? Diese Fragen scheinen sich viele junge Frauen im Wittelsbacher Land nicht zu stellen, wenn es um ihre Berufswahl geht. Denn: Die meisten entscheiden sich eher für Altbekanntes, anstatt Neues zu wagen. Das bedeutet oft, dass junge Frauen häufig im Büro oder im Verkauf arbeiten. Dabei muss dies nicht unbedingt an fehlendem Interesse oder an mangelndem Talent liegen. Oft ist es das schulische oder private Umfeld, gegen das sich angehende Handwerkerinnen und Technikerinnen behaupten müssen. Deswegen brauchen sie oft deutlich mehr Durchhaltevermögen als männliche Auszubildende.