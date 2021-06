Aichach-Friedberg

18:55 Uhr

Betrugsverdacht in Teststationen: Wie ist die Lage in Aichach-Friedberg?

Plus Betreiber von Schnelltest-Stationen sollen bei der Abrechnung von Corona-Tests betrogen haben. Spielraum gab es auch in Aichach-Friedberg. Wurde er genutzt?

Von Max Kramer

Im Landkreis Aichach-Friedberg eröffnet eine Schnelltest-Station - im fortschreitenden Frühling hatte diese Nachricht Konjunktur. In vielen Kommunen entstand das Angebot für Bürger, sich kurzfristig, kostenlos und unkompliziert per Schnelltest gegen Corona testen zu lassen. Ein Konzept, das dabei helfen sollte, Infektionsketten zu durchbrechen - und offenbar anfällig für Betrüger war. Deutschlandweit stehen Betreiber von Schnelltest-Stationen im Verdacht, deutlich mehr Tests abgerechnet als durchgeführt und sich so hohe Gewinne erschlichen zu haben. Wie ist die Situation im Wittelsbacher Land?

Themen folgen