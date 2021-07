Aichach-Friedberg

05:58 Uhr

Bildungsausschuss spricht sich klar für Luftreinigungsgeräte an Schulen aus

Plus Aichach-Friedbergs Landrat Klaus Metzger geht davon aus, dass Luftfilter erst Ende Oktober zum Einsatz kommen werden. Nun liegt die Entscheidung beim Kreistag.

Von Johann Eibl

Bekommen die Schulen des Landkreises Aichach-Friedberg Luftreinigungsgeräte? Über den Kauf für die kreiseigenen Schulen entscheidet der Kreistag am Montag, 26. Juli. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es dafür eine Mehrheit geben wird. Denn der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schulen votierte in seiner Sitzung am Montag bereits mit 13:0 Stimmen dafür.

