Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Bleibt die Impf-Priorisierung? Was Bürger mit Wartelisten-Platz erwartet

Plus Wird bald auch im Landkreis Aichach-Friedberg ohne Priorisierung gegen Corona geimpft? Seit Freitag herrscht weitgehend Klarheit. Was Betroffene wissen sollten.

Von Max Kramer

Mehrmals pro Woche meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg, wie es mit den Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land vorangeht. Die Impfstoff-Lieferungen sind weiter überschaubar, die Impfzentren erreichen wöchentlich wenige tausend Dosen - doch was da ist, wird verimpft. Auf den ersten Blick paradox wirkt da eine Entwicklung, die ebenfalls aus der Statistik des Landratsamts hervorgeht: Die Liste der priorisierten Personen, die noch auf einen Termin warten, leert sich kaum - in den beiden ersten Gruppen kommen sogar immer mehr Menschen dazu. Was bedeutet das mit Blick auf die ursprünglich für den 7. Juni deutschlandweit geplante Aufhebung der Priorisierung?

