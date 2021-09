Bundestagswahl: Vier Abgeordnete vertreten den Landkreis in Berlin

Plus Neben den CSU-Direktmandaten von Hansjörg Durz und Ulrich Lange gelingt Rainer Kraft (AfD) und Christoph Schmid (SPD) der Einzug. Fast wäre eine fünfte Abgeordnete dazugekommen.

Wer mit wem koaliert, die nächste Regierung bildet und den Kanzler stellt – das ist nach diesem spannenden Wahlabend und dem Ergebnis ziemlich offen. Fest steht, dass die CSU mächtig verloren, SPD und Grüne dagegen zugelegt haben und auch, dass das Wittelsbacher Land zumindest rein zahlenmäßig gut im nächsten Bundestag vertreten sein wird. Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg selbst kommt zwar kein Abgeordneter, aber insgesamt ziehen vier aus den beiden Wahlkreisen, zu denen die 24 Kommunen des Landkreises gehören, in das neue Parlament ein.