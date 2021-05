Aichach-Friedberg

vor 42 Min.

Chef der Kliniken an der Paar warnt: "Corona ist noch nicht vorbei"

Die Lage an den Kliniken an der Paar mit ihren Häusern in Aichach und Friedberg hat sich zwar entspannt. Dennoch appelliert Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer an die Landkreisbewohner, sich trotz sinkender Corona-Zahlen weiterhin an die Corona-Regeln zu halten.

Von Nicole Simüller

Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar brachte die aktuelle Lage auf einen kurzen Nenner: "Es herrscht Entspannung an der Corona-Front. Aber Corona ist noch nicht vorbei." Dr. Hubert Mayer warnte bei der Corona-Pressekonferenz am Mittwoch angesichts sinkender Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg vor Leichtsinn oder gar Gleichgültigkeit: "Weil Gleichgültigkeit gleich Risiko ist." Die derzeit positive Entwicklung führt er auf mehrere Faktoren zurück.

