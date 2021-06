Corona: Alle Priorisierten können Impftermine vereinbaren

Das Landratsamt Aichach-Friedberg geht davon aus, dass alle Impfwilligen aus den Priorisierungsgruppen in Kürze die Erstimpfung haben. Die Inzidenz bleibt niedrig.

Eine gute Nachricht verkündete das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstagnachmittag: Auf der Warteliste für die Corona-Impfung stehen demnach in den Priorisierungsgruppen 1, 2 und 3 jeweils: null Personen. Alle registrierten Personen im Landkreis Aichach-Friedberg aus den ersten drei Priorisierungsgruppen sind im bayerischen Impfportal BayIMCO für eine Terminvereinbarung freigeschaltet, so das Landratsamt. Noch nicht alle hätten auch bereits einen Termin vereinbaren können. In Kürze aber werden die ersten drei Priorisierungsgruppen zumindest mit der Erstimpfung komplett versorgt sein, teilt die Behörde mit. Das hatte sich am Montag bereits angekündigt.

Fortschritte meldet das Landratsamt auch bei den Impfungen. Bis Dienstag wurden im Landkreis 95.534 Impfungen verabreicht, davon in den Impfzentren Dasing und Kissing bisher insgesamt 67.580. Von diesen handelt es sich bei 38.394 um Erstimpfungen. Vollständig geimpft sind demnach 29.186 Landkreisbewohner.

Hausärzte haben bislang fast 28.000 Impfungen verabreicht

Die Hausärzte im Landkreis haben bisher insgesamt 27.954 Impfungen verabreicht, 9965 Menschen sind beim Hausarzt vollständig geimpft worden. Organisation und Verteilung des Impfstoffs laufen hier nicht über das Landratsamt.

Leicht gestiegen, aber immer noch sehr niedrig, ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 8,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Montag lag der Wert bei 6,7.

Kein Corona-Patient im Krankenhaus

Die Kliniken an der Paar hatten am Dienstagmorgen weder in Aichach noch in Friedberg Corona-Patienten. In Friedberg gab es einen Verdachtsfall, in Aichach keinen.

Insgesamt wurden im Wittelsbacher Land in den vergangenen sieben Tagen sieben Personen positiv getestet. Während es in Aichach und Friedberg keine positiven Tests gab, war es in Kissing eine positiv getestete Person, in Mering waren es drei. In der Woche vom 14. bis 20. Juni hat das staatliche Gesundheitsamt im Landkreis insgesamt 13 enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten unter Quarantäne gestellt. Insgesamt wurden im Landkreis Aichach-Friedberg seit Anfang März 2020 genau 5.186 Personen positiv getestet.

Unverändert ist die Zahl der Todesfälle: An oder mit Covid-19 sind seit März 2020 101 Menschen gestorben. (bac)