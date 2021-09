Aichach-Friedberg

18:40 Uhr

Corona: An diesen Terminen können Sie sich im Landkreis impfen lassen

Der Landkreis Aichach-Friedberg bietet in der kommenden Woche wieder mehrere Termine für Corona-Impfungen an - auch für Jüngere. Wann, wo, was verimpft wird.

Von Max Kramer

Auch in der kommenden Woche gibt es für Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder zahlreiche Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist jeweils nicht erforderlich. Corona-Impfung in Aichach-Friedberg: Termine in Dasing, Kissing und Aindling Ein Überblick: Aindling : Donnerstag, 30. September, 16 bis 19 Uhr mit Biontech , ab zwölf Jahren, Rathaus (parallel zu Zweitimpfungen)

: Donnerstag, 30. September, 16 bis 19 Uhr mit , ab zwölf Jahren, Rathaus (parallel zu Zweitimpfungen) Impfzentrum Dasing : Montag und Dienstag, 27. und 28. September, jeweils von 10 bis 14 Uhr mit Biontech ; Mittwoch, 29. September, von 16 bis 19 Uhr mit Biontech und Moderna; Donnerstag, 30. September, von 16 bis 19 Uhr mit Biontech ; Freitag, Samstag und Sonntag, 1., 2. und 3. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr mit Biontech .

: Montag und Dienstag, 27. und 28. September, jeweils von 10 bis 14 Uhr mit ; Mittwoch, 29. September, von 16 bis 19 Uhr mit und Moderna; Donnerstag, 30. September, von 16 bis 19 Uhr mit ; Freitag, Samstag und Sonntag, 1., 2. und 3. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr mit . Impfzentrum Kissing : Montag, 27. September, von 10 bis 14 Uhr mit Biontech ; Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. September, von 16 bis 19 Uhr mit Biontech ; Donnerstag, 30. September, von 10 bis 14 Uhr mit Biontech . Impfzentrum: Keine Anmeldung erforderlich Bei Personen unter 16 Jahren muss mindestens eine sorgeberechtigte Person mit ins Impfzentrum kommen. Bei einer Impfung mit Biontech kann die Zweitimpfung drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung, bei einer Impfung mit Moderna vier bis sechs Wochen nach der Erstimpfung im Impfzentrum Dasing stattfinden. Lesen Sie dazu auch Aichach-Friedberg Zahl der Corona-Patienten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt

