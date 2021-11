Aichach-Friedberg

20:58 Uhr

Corona-Ausbruch an Friedberger Klinik ist am Montag Thema im Kreistag

Der Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus wird an diesem Montag Thema der Kreistagssitzung sein.

Plus Wie viele Menschen steckten sich während des Corona-Ausbruchs im Krankenhaus Friedberg an? Darum geht es an diesem Montag im Kreistag. Öffentlich einsehbare Unterlagen verraten Details.

Von Nicole Simüller

Lange war es ruhig um den Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus zum Jahreswechsel 2020/2021 geworden. An diesem Montag befasst sich nun der Kreistag damit. Dabei geht es um die genaueren Erkenntnisse der Behörden zu dem Corona-Ausbruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen