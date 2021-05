Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Corona-Ausbruch in Friedberg: Klinik muss Erklärung nachreichen

Der Abschlussbericht zum Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus steht weiterhin aus.

Plus Zum Corona-Ausbruch in Friedberg müssen die Kliniken an der Paar eine Erklärung nachreichen. Der Grund: unterschiedliche Auffassungen von Kliniken und Gesundheitsamt.

Von Nicole Simüller

Der Abschlussbericht zum Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus im Winter ist derzeit auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft Augsburg und zur Regierung von Schwaben. Das teilte Landrat Klaus Metzger am Mittwoch bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz mit. Allerdings müssten die Kliniken an der Paar dazu eine Stellungnahme nachreichen. Darin geht es um die Anzahl und Qualifikation des Hygienepersonals.

Themen folgen