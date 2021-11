Corona-Ausbruch in der Aichacher JVA: Vier weitere Infizierte

Plus Die Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen erneut an - auch im Aichacher Gefängnis. Impfungen sind ab Montag nur noch mit Anmeldung möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt, aber etwas langsamer als in den vergangenen Tagen. Für Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 448,1. Zum Vergleich: Am Donnerstag sprang sie zum Beispiel von 375,5 auf 439,9. Erneut melden Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg Corona-Fälle. Am Donnerstag wurden zudem zwei Corona-Ausbrüche bekannt, einer in der Justizvollzugsanstalt in Aichach.