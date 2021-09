Corona: Dasinger Impfzentrum reduziert Öffnungszeiten ab Oktober

Das Dasinger Impfzentrum schränkt ab Oktober seine Öffnungszeiten ein, das Kissinger Impfzentrum schließt. Am Freitag findet eine Sonderimpfaktion bei Segmüller statt.

Mehr als 5500 Bewohner des Landkreises Aichach-Friedberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt positiv getestet worden. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwochnachmittag mit. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt inzwischen bei 5508.

Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 122 Menschen positiv getestet, davon unter anderem 39 in Aichach, 17 in Friedberg, neun in Kissing und 20 in Mering.

Weiterhin vier positiv getestete Patienten am Aichacher Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sank am Mittwoch: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 68,9 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag hatte der Wert bei 76,3 gelegen, am Dienstag bei 74,8.

In den Kliniken an der Paar wurden am Mittwochmorgen, wie schon am Dienstag, vier positiv getestete Patientinnen und Patienten stationär behandelt - alle im Aichacher Krankenhaus, niemand von ihnen auf der Intensivstation. Im Friedberger Krankenhaus gab es am Mittwochmorgen keine positiv getesteten Patientinnen oder Patienten. Weder am Aichacher noch am Friedberger Krankenhaus gibt es derzeit Verdachtsfälle.

Lesen Sie dazu auch

Corona: Aichach-Friedberg liegt unter Bayern- und Bundestrend

Seit Sonntag gilt im Wittelsbacher Land die 3G-Regel, nachdem der Landkreis in der vergangenen Woche dreimal nacheinander den Wert von 35 überschritten hatte. Mit den Werten von dieser Woche liegt er rund doppelt so hoch. Weil der Landkreis drei Tage in Folge auch die Marke von 50 riss, gelten seit Dienstag strengere Regeln für private Treffen sowie private und öffentliche Veranstaltungen. Am Donnerstag wiederum treten eine Reihe neuer Regelungen, aber auch Lockerungen in Kraft, die das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen hatte.

Der Landkreis lag am Mittwoch unter dem bayernweiten Durchschnitt und dem Bundesschnitt. Bayernweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI 69,8 (Dienstag: 70,1), bundesweit 75,7 (74,8).

So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

In den meisten Nachbarlandkreisen sanken die Zahlen von Dienstag auf Mittwoch: Landsberg 81,8 (Dienstag: 87,6), Fürstenfeldbruck 79,5 (86,9), Pfaffenhofen an der Ilm 70,5 (73,6), Donau-Ries 49,9 (63,3) und in der Stadt Augsburg 126,8 (133,5). In anderen Nachbarlandkreisen stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen hingegen an: so etwa in Neuburg-Schrobenhausen 112,6 (102,3), Dachau 107,0 (96,1) und Augsburg 71,1 (69,2).

Sonder-Impfaktion auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg

Die mobilen Impfteams des Impfzentrums bieten am Freitag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr im Ausstellungszelt auf dem Parkplatz am Einrichtungshaus Segmüller an der Pettenkoferstraße in Friedberg Impfungen ohne Anmeldung und Termin an. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Es wird Impfstoff von Biontech verwendet. Die Zweitimpfung kann drei bis sechs Wochen danach im Impfzentrum erfolgen.

Impfzentrum in Dasing reduziert seine Öffnungszeiten

Ab 1. Oktober finden Zweitimpfungen ausschließlich im Impfzentrum Dasing statt. Das Kissinger Impfzentrum schließt Ende September. Das Impfzentrum in Dasing wird weiterbetrieben - jedoch voraussichtlich nur mit reduzierten Öffnungszeiten.

Das Impfangebot steht allen Personen ab zwölf Jahren offen. Bei unter 16-Jährigen muss mindestens ein Sorgeberechtigter oder eine Sorgeberechtigte bei der Impfung anwesend sein. Wer zur Impfung kommt, wird gebeten, einen Lichtbildausweis - zum Beispiel den Personalausweis - und, sofern vorhanden, den Impfpass mitzubringen.