Corona: Der Aufwärtstrend bei den Infektionen hält im Landkreis an

Auch am Donnerstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an. Sie liegt nun bei 46,0. Verschärfte Regeln ab Sonntag werden wahrscheinlicher.

Die Infektionszeilen steigen im Wittelsbacher Land weiter an. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46,0. Am Mittwoch stand der Wert bei 40,1. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass ab Sonntag im Landkreis Aichach-Friedberg verschärfte Regeln gelten.

Der Aufwärtstrend im Wittelsbacher Land ist kontinuierlich und entspricht der Entwicklung in den umliegenden Landkreisen, aber auch dem bayern- und bundesweiten Trend. Am Dienstag waren es im Landkreis noch 32,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gewesen. Nun, zwei Tage später, sind es 46,0.

Tritt am Sonntag die 3G-Regel im Landkreis in Kraft?

Hält diese Entwicklung an und bleibt es auch am Freitag bei einer Inzidenz von über 35, wird das erneut Konsequenzen für das öffentliche Leben haben. Dann müssen sich die Bürger im Wittelsbacher Land darauf einstellen, dass ab Sonntag die sogenannte 3G-Regel in geschlossenen Räumen gilt. Dort gibt es dann nur noch Zutritt für Menschen, die geimpft, getestet oder genesen sind.