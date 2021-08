Corona: Die Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Übers Wochenende bleibt die Pandemielage im Wittelsbacher Land unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wie am Freitag bei 10,4.

Die Pandemielage hat sich übers Wochenende im Wittelsbacher Land nicht verändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 10,4 und damit beim gleichen Wert wie am Freitag. Am Donnerstag rangierte der Landkreiswert erstmals wieder unter dem bayerischen Durchschnitt.

Übers Wochenende gibt es im Landkreis fünf Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldete am Wochenende fünf Neuinfektionen. Das hatte aber keinen Einfluss auf den Inzidenzwert, der die Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen wiedergibt.

Der Landkreis bietet Impftermine mit Biontech ohne Anmeldung an

Im Landkreis laufen die Impfangebote ohne Termin in der Zwischenzeit weiter. In dieser Woche können sich Menschen ohne Anmeldung mit Biontech an folgenden Terminen impfen lassen:



Affing: Mittwoch, 4. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Der Termin für die Zweitimpfung ist Mittwoch, 15. September.



Inchenhofen: Donnerstag, 5. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Schule. Der Termin für die Zweitimpfung ist Donnerstag, 16. September.



Steindorf: Freitag, 6. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Gemeindehaus. Der Termin für die Zweitimpfung ist Freitag, 17. September.



An folgenden Tagen können Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises sich ohne Anmeldung in den beiden Impfzentren impfen lassen:



Impfzentrum Dasing: Montag, 2. August bis einschließlich Sonntag, 8. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Moderna.



Impfzentrum Kissing: Montag, 2. August bis einschließlich Dienstag, 3. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech. Mittwoch, 4. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 14 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech. Donnerstag, 5. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 16 und 19 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech. Freitag, 6. August, bis einschließlich Sonntag, 8. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech. (AZ)