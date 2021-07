Corona: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt bei 20,1

In den vergangenen sieben Tagen werden im Landkreis 21 Menschen positiv getestet. Im Krankenhaus in Aichach gibt es derzeit keine Covid-19-Patienten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich seit Montag nicht verändert. Sie liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut weiterhin bei 20,1. Ebenso unverändert ist die Situation an den Krankenhäusern im Landkreis.

Der aktuellen Mitteilung des Landratsamtes zufolge wurden in den vergangenen sieben Tagen 21 Menschen im Wittelsbacher Land positiv getestet. Derzeit müssen keine Covid-19-Patienten an den Kliniken behandelt werden. Es gibt lediglich einen Verdachtsfall in Aichach.

Nachdem die Corona-Zahlen zuletzt im Landkreis angestiegen waren, weil sich Abiturientinnen und Abiturienten des Aichacher Gymnasiums auf einer Reise nach Korfu sowie Teilnehmer einer Klassenfahrt der Mittelschule Friedberg infiziert hatten, scheint sich die Situation im Landkreis nun wieder zu beruhigen. Mitte Juli lag die Sieben-Tage-Inzidenz unter vier. Bis Mitte der vergangenen Woche war sie auf über 25 gestiegen.

Zuletzt hat das Gesundheitsamt 48 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt

In der Woche vom 19. bis 25. Juli hatte das staatliche Gesundheitsamt im Landkreis 48 enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten unter Quarantäne gestellt. In den vergangenen sieben Tagen kamen 13 der positiv Getesteten aus Friedberg und drei aus Mering, aber keine aus Aichach.

Das Landratsamt wirbt derweil weiterhin für Impfungen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich ohne Termin impfen zu lassen. Bei der Impfaktion, die am Montag im Sielenbacher Rathaus angeboten worden war, ließen sich 33 Menschen impfen.

Lesen Sie dazu auch