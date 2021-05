Aichach-Friedberg

Corona: Diese Lockerungen könnten in Aichach-Friedberg ab Sonntag gelten

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt. Bleibt sie unter 100, gelten ab Sonntag Lockerungen. Welche das sind und wo Teststationen am Feiertag offen haben.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch auf 80,9 gefallen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Damit liegt der Wert den dritten Tag infolge unter der 100er-Marke. Am Dienstag hatte das RKI 94,3 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am Montag waren es 95,8 gewesen. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen weiter fort.

