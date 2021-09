Corona: Ein Intensiv-Patient in der Klinik Aichach, ein Fall an Friedberger Schule

Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet einen Corona-Fall von der Konradin-Realschule. Wie sich die Inzidenz entwickelt und wie die Impfungen vorangehen.

Neue Woche, neuer Corona-Fall an einer Schule: Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montag mitteilte, ist an der Konradin-Realschule in Friedberg eine Person positiv getestet worden. Es wurden zwei enge Kontaktpersonen ermittelt. Bereits in der vergangenen Woche, der ersten nach den Sommerferien, gab es an mehreren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Wittelsbacher Land Corona-Fälle.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bewegt sich weiter auf stabilem Niveau. Zum Wochenbeginn meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz 77,8. Dies entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Sonntag, an dem 73,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet worden waren. Das Infektionsgeschehen gilt laut Gesundheitsamt als "diffus".

Am Aichacher Krankenhaus musste am Montagmorgen eine corona-positiv getestete Person auf der Intensivstation behandelt werden. Sie ist laut Landratsamt die einzige Corona-Positive in stationärer Behandlung. Es gab am Montag jedoch einen weiteren Verdachtsfall in Aichach. Von 16 Intensivbetten im Landkreis sind derzeit elf belegt, die Corona-Ampel steht auf Grün.

Ein Corona-Patient auf der Intensivstation, Impfungen schleppend

Unterdessen gehen die Corona-Impfungen weiter nur sehr schleppend voran. Nach Angaben des Landratsamts haben sich bis zum vergangenen Sonntag 75.230 Personen einmal und 74.370 bereits vollständig impfen lassen. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl entspricht dies Quoten von 55,9 und 55,2 Prozent. In der aktuellen Woche können sich Landkreis-Bewohner ohne vorherige Anmeldung in den Impfzentren Dasing und Kissing sowie am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr auch in Schiltberg (Mehrzweckraum der Turnhalle) impfen lassen.

Lesen Sie dazu auch

Auch im Umkreis ist das Infektionsgeschehen unter Kontrolle. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat die Stadt Augsburg mit 121,7 die mit Abstand höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm (84,4), Dachau (83,8), Neuburg-Schrobenhausen (81,9), Fürstenfeldbruck (76,3), Landsberg (67,8), Augsburg (67,2) und Donau-Ries (52,1). Bayernweit liegt der Wert aktuell bei 87,1, in ganz Deutschland bei 71.