Aichach-Friedberg

vor 29 Min.

Corona: Erneut gibt es ein Todesopfer im Landkreis

Plus Das Landratsamt muss am Mittwoch den zweiten Covid-19-Todesfall in dieser Woche melden. Im Aichacher Spital setzt sich der Ausbruch fort.

Von Carmen Jung

Am Mittwoch ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg leicht zurückgegangen. Von einer

Entspannung der Lage kann deswegen aber beileibe keine Rede sein. Das Landratsamt meldet am Mittwoch ein weiteres Todesopfer - schon das zweite in dieser Woche. Seit Pandemiebeginn haben nun 114 Menschen aus dem Landkreis mit oder wegen Covid-19 ihr Leben verloren.

