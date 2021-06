Aichach-Friedberg

vor 6 Min.

Corona: Erstimpfungen im Landkreis Aichach-Friedberg nehmen Fahrt auf

Plus Nur wenige Priorisierte warten im Landkreis noch auf die Einladung zur ersten Corona-Impfung. Ab wann in den Impfzentren ohne Priorität geimpft werden dürfte.

Von Max Kramer

Gut 1700 priorisierte Menschen stehen momentan im Wittelsbacher Land auf der Warteliste für eine Corona-Impfung. Vor einer Woche waren es nach Angaben des Landratsamts noch mehr als sechsmal so viele (10.900). Die Liste leert sich also rapide - und soll schon bald hinfällig sein. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die ersten Landkreis-Bewohner ohne Priorität eine Einladung zur Impfung in den Impfzentren bekommen.

Themen folgen