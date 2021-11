Aichach-Friedberg

Corona-Fälle an mehreren Schulen im Wittelsbacher Land

Plus Gleich an vier Grundschulen im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Corona-Fälle. Derweil ist der Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Mering beendet. Die Inzidenz steigt wieder deutlich über 300.

Von Katja Neitemeier

Nur für einen Tag sah es so aus, als ob die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land wieder sinken würde. Für Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) wieder einen Wert von 333,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt der Landkreis deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 213,7. Das Wittelsbacher Land bleibt also weiterhin Corona-Hotspot. Am Vortag lag die Inzidenz bei 299,9 und damit hauchdünn unter der Marke.

