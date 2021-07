Aichach-Friedberg

vor 41 Min.

Corona-Fälle nach DHG-Abifahrt: Letzte Test-Ergebnisse liegen vor

Mehrere Schülerinnen und Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) mussten nach einer Abifahrt auf die griechische Insel Korfu in Corona-Quarantäne.

Plus Nach einer Abifahrt des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) traten Mitte Juli mehrere Corona-Fälle auf. Etliche mussten in Quarantäne. Nun gibt es Neues.

Von Max Kramer

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg entspannt sich weiter. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz 11,9 - und damit den niedrigsten Wert seit Mitte Juli, als die Zahlen nach oben geschnellt waren. Der Grund für den Anstieg damals war schnell auszumachen: Erst einer, dann zwei, dann 17 und schließlich 23 Schüler und Schülerinnen des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) wurden nach einer privaten Abifahrt auf die griechische Insel Korfu positiv getestet. Alle 43 Mitglieder der Aichacher Gruppe mussten daraufhin für zwei Wochen in Quarantäne - mit Ausnahme der Genesenen und vollständig Geimpften, sofern sie gesund waren. Jetzt, am Ende dieser Frist, liegen die letzten Ergebnisse der planmäßigen Tests vor.

