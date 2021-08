Corona-Fall in Aichacher Mittelschule: Sechs Personen in Quarantäne

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil, die Inzidenz ist einstellig. Einen aktuellen Fall gibt es an der Geschwister-Scholl-Mittelschule.

Die Corona-Zahlen bewegen sich im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin im einstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz 8,9 - das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag (9,7). Damit lag das Wittelsbacher Land unter den Durchschnitts-Werten in Bayern (13,4) und Deutschland (18,5).

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis zehn Personen positiv getestet - davon drei in Aichach, vier in Friedberg und eine in Mering. Einen aktuellen Fall meldet das Landratsamt von der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach. Nachdem dort eine Person positiv getestet wurde, müssen sechs weitere als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

In der unmittelbaren Umgebung zählt das Wittelsbacher Land zu den Regionen mit den niedrigsten Corona-Zahlen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hatte am Mittwoch der Landkreis Dachau mit 23,2 die höchste Inzidenz, gefolgt von der Stadt Augsburg (22,6) und vom Landkreis Fürstenfeldbruck (12,8). Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Landsberg (6,6).

Kein Covid-Verdachtsfall mehr am Krankenhaus Aichach

Neues gibt es von den Kliniken an der Paar: Am Mittwoch meldete das Landratsamt von dort weder positiv getestete Personen in stationärer Behandlung noch entsprechende Verdachtsfälle. In den vergangenen Tagen hatte das Landratsamt durchgehend einen Corona-Verdachtsfall gemeldet.

Lesen Sie dazu auch