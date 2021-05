Aichach-Friedberg

vor 59 Min.

Corona: Gibt es die Nachbarschaftshilfen in Aichach-Friedberg noch?

Plus Vor allem in der ersten Corona-Welle unterstützten viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ihre Nachbarn. Was ist daraus geworden? Drei Beispiele.

Von Katja Neitemeier

Die Verunsicherung zu Beginn der Corona-Pandemie war groß. Aber mindestens genauso groß war die Hilfsbereitschaft vieler Menschen im Wittelsbacher Land. Bereits nach kurzer Zeit wurden in zahlreichen Orten verschiedene Nachbarschaftshilfen ins Leben gerufen. Besonders ältere Menschen oder andere Risikogruppen brauchten Unterstützung im Alltag. Doch wie geht es den Nachbarschaftshilfen nach über einem Jahr Pandemie? Wir haben bei einigen nachgefragt.

