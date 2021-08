Corona-Impfquote in Aichach-Friedberg macht kleine Fortschritte

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg ist zwar noch nicht die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft, aber die 50-Prozent-Marke rückt näher.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat rund 135.000 Einwohner. Etwa genau so viele Impfungen gegen das Coronavirus hat es bisher im Wittelsbacher Land gegeben, Erst- und Zweitimpfungen zusammengerechnet. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilt, wurden im Landkreis bis Montag insgesamt 135.205 Impfungen gezählt. Das heißt aber nicht, dass die Mehrheit bereits vollständig geimpft ist.