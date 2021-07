Corona: Impftermine ohne Anmeldung im Wittelsbacher Land

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt im Vergleich zum Vortag auf 10,4, und: Es können sich alle Landkreisbewohner ohne Termin impfen lassen.

Erneut fällt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg. Das Robert-Koch-Institut meldet für Freitag einen Wert von 10,4. Am Vortag lag dieser Wert bei 11,9. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Landratsamtes zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet: davon eine in Aichach, fünf in Friedberg und zwei in Mering. Die Lage an den Kliniken an der Paar ist weiterhin entspannt. Lediglich im Aichacher Krankenhaus gibt es einen Verdachtsfall.

Impfaktion am Samstag in der Aichacher Innenstadt

Alle Menschen im Wittelsbacher Land ab 18 Jahren können sich am Samstag, 31. Juli, in der Aichacher Innenstadt impfen lassen. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes findet eine Impfaktion von 10 bis 15 Uhr im zweiten Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt I statt. An diesem Tag wird der Wirkstoff von Biontech verwendet. Der Termin für die Zweitimpfung ist Samstag, 11. September. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Interessierte müssen lediglich ihren Personalausweis, und wenn vorhanden, ihren Impfpass mitbringen.

Ohne Anmeldung zur Impfung in Affing, Inchenhofen und Steindorf

Auch an anderen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg können sich Menschen ohne Anmeldung mit dem Wirkstoff von Biontech impfen lassen. Die Termine im Überblick:

Affing Mittwoch, 4. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Der Termin für die Zweitimpfung ist Mittwoch, 15. September.

Inchenhofen Donnerstag, 5. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Schule . Der Termin für die Zweitimpfung ist Donnerstag, 16. September.

Steindorf Freitag, 6. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Gemeindehaus. Der Termin für die Zweitimpfung ist Freitag, 17. September.

Impfungen ohne Anmeldung in Dasing und Kissing

An diesen Tagen können Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Aichach-Friedberg sich ohne Anmeldung in den Impfzentren Dasing und Kissing impfen lassen:

Impfzentrum Dasing

Montag, 2 August bis einschließlich Sonntag, 8. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Moderna.

Impfzentrum Kissing

Montag, 2. August bis einschließlich Dienstag, 3. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech .

für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 16 Uhr mit dem von . Mittwoch, 4. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 14 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech .

für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 14 Uhr mit dem von . Donnerstag, 5. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 16 und 19 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech .

für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 16 und 19 Uhr mit dem von . Freitag, 6. August, bis einschließlich Sonntag, 8. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren und alle Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech . (AZ)

