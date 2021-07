Corona-Impfung: Diese Aktionen sind aktuell in Aichach-Friedberg geplant

Der Landkreis Aichach-Friedberg organisiert mehrere Corona-Impfaktionen - unter anderem auch in Schmiechen und Rehling. Welche Bedingungen gelten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg plant in der laufenden Woche mehrere Corona-Impfaktionen ohne vorherige Anmeldung. Im Impfzentrum Kissing können sich Interessenten ab 18 Jahren bis Freitag, 23. Juli, täglich zwischen 10 und 14 Uhr mit Impfstoff von Biontech impfen lassen. Ebenfalls Biontech-Dosen bekommen Landkreis-Bürger, die unter der Woche von 16 bis 19 Uhr ins Impfzentrum Dasing kommen. Beide Angebote gelten sowohl für Erstimpfungen als auch für Zweitimpfungen von Personen, die ihre Erstimpfung in einer Arztpraxis erhalten haben.

Corona-Impfung: Mehrere Aktionen im Landkreis Aichach-Friedberg

Parallel dazu wird auch direkt in Gemeinden geimpft. Ein mobiles Impfteam kommt am Dienstag, 20. Juli, nach Schmiechen in die Schmiechachhalle und am Mittwoch, 21. Juli, nach Rehling ins Rathaus. Die Impfungen finden jeweils zwischen 16 und 19 Uhr statt, ebenfalls mit Impfstoff von Biontech. Das Angebot richtet sich an Landkreis-Bewohner ab 16 Jahren.

