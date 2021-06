Corona-Impfung: Landkreis Aichach-Friedberg erhält weitere Extra-Dosen

Die Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt weiter. Der Landkreis ruft Impfwillige zur Registrierung für eine Corona-Impfung auf - und bekommt weitere Extra-Dosen.

Die Online-Karte, in der das Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenzwerte aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte erfasst, kennt sieben farblich markierte Abstufungen: von pink (Inzidenz zwischen 500 und 1000) bis hellgelb (Inzidenz zwischen 0 und 5). Seit Donnerstag ist der Landkreis Aichach-Friedberg wieder in der letzten Stufe angelangt: Das Robert-Koch-Institut meldete 4,5 registrierte Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag (5,2). Damit hat das Wittelsbacher Land endgültig das Niveau des vergangenen Sommers erreicht. Auch damals - abgesehen vom Zeitraum rund um den Ausbruch auf dem Inchenhofener Spargelhof - lagen die Werte konstant im niedrigen einstelligen Bereich.

Wie sehr sich das Infektionsgeschehen im Wittelsbacher Land entspannt hat, zeigen auch die Zahlen des Landratsamts: Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen sechs Personen positiv getestet - davon zwei in Mering. Aus Aichach, Friedberg und Kissing sind in diesem Zeitraum keine neuen Corona-Fälle bekannt.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 4,5

Unterdessen hat der Landkreis an alle impfwilligen Bürger appelliert, sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. "Derzeit geht es flott voran mit den Impfungen im Landkreis, nun wird bereits in der Priorisierungsgruppe 4 geimpft", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. "Wer also gerne geimpft werden möchte, im Landkreis lebt, mindestens 16 Jahre alt ist und noch nicht registriert ist, hat jetzt die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit eine Impfung in einem der beiden Impfzentren zu bekommen." Registrierungen sind entweder im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 089/244188110 (Firma Vitolus, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) möglich. Aktuell stehen auf der Impf-Warteliste nur noch 2420 Personen.

Auch Personen der ersten drei Prioritätsgruppen können sich noch für eine Impfung anmelden. Wer aus diesen Gruppen bereits registriert ist, jedoch noch keine Einladung für einen Impftermin bekommen hat, kann sich telefonisch bei der Firma Vitolus unter 089/244188110 melden. Rund 58.400 Menschen haben bislang im Landkreis über Impfzentren und Hausärzte die erste Impfung erhalten, rund 41.200 sind bereits vollständig geimpft.

Corona-Impfung: 3900 Dosen erreichen das Wittelsbacher Land

Für die kommende Woche waren dem Landkreis bislang 3900 Impfdosen zugesagt: 1000 Moderna, 2466 Biontech, 400 AstraZeneca. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, kommt dazu jetzt noch eine Sonderzuweisung. Sie umfasst 500 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, bei dem bereits eine Impfung für vollständigen Schutz reicht.

Neues gibt es laut Landratsamt auch zum digitalen Impfnachweis: Bürger, die bereits im Impfzentrum geimpft wurden und noch ihren Account haben, können sich dort einloggen und ihren digitalen Impfnachweis selbstständig herunterladen. Bürger, die bereits geimpft wurden und ihren Account gelöscht haben, können ihren digitalen Impfnachweis weiterhin in einer Apotheke ausstellen lassen. Außerdem ist es nun möglich, sich an die Hotline der Firma Vitolus zu wenden. Vitolus informiert dann die Anrufer, sobald der digitale Impfnachweis zur Abholung im Impfzentrum bereitliegt.