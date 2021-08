Corona-Impfung: Sonderaktionen in Eurasburg und Pöttmes

Der Landkreis Aichach-Friedberg bietet Corona-Impfungen ohne Anmeldung in Eurasburg und Pöttmes an. Die Inzidenz steigt hierzulande leicht, im Umkreis deutlich.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiter auf relativ stabilem Niveau. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte, lag die Inzidenz bei 23,8 - und damit nur minimal höher als am Vortag, an dem 23 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert worden waren. Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist nach wie vor "diffus". In den vergangenen sieben Tagen wurden 33 Personen positiv getestet - davon sechs in Aichach und fünf in Friedberg. Am Krankenhaus Aichach ist derzeit keine positiv getestete Person in stationärer Behandlung, auch entsprechende Verdachtsfälle gibt es nicht.

Angebote für Corona-Impfungen ab zwölf Jahren auch in Pöttmes

Unterdessen bietet der Landkreis Aichach-Friedberg auch in der kommenden Woche wieder Corona-Impfungen in Gemeinden an. Das Impfteam kommt am Mittwoch, 25. August, von 16 bis 19 Uhr ins Eurasburger Rathaus (Zweitimpftermin: 6. Oktober) sowie am Freitag, 27. August, von 16 bis 19 Uhr in die Schulturnhalle in Pöttmes (Zweitimpftermin: 8. Oktober). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, verimpft wird jeweils Impfstoff von Biontech. Das Angebot gilt für Personen ab zwölf Jahren; Zwölf- bis 15-Jährige müssen von einem oder einer Sorgeberechtigten begleitet werden.

Im Impfzentrum Kissing können sich über-Zwölfjährige auch am Freitag, 20. August, von 16 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 21. August, von 10 bis 14 Uhr, ohne Anmeldung impfen lassen. Im Dasinger Impfzentrum gibt es ein entsprechendes Angebot am Sonntag, 22. August, von 10 bis 14 Uhr. Die Zweitimpfung kann jeweils ab drei Wochen nach der Erstimpfung und bis zum 30. September erfolgen.

Corona-Inzidenz steigt in Nachbarlandkreisen

Im Vergleich zum Wittelsbacher Land sind die Corona-Zahlen im Umkreis zuletzt relativ deutlich nach oben gegangen. In zwei von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits über 50: in der Stadt Augsburg (54,6) und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (54,5). Über der 25er-Schwelle liegen die Landkreise Dachau (48,4), Donau-Ries (36,6), Fürstenfeldbruck (35,6), Pfaffenhofen an der Ilm (31,2) und Augsburg (25,2). Niedriger als im Wittelsbacher Land ist die Inzidenz nur im Landkreis Landsberg (19,1). In Deutschland liegt der Wert laut RKI bei 44,2, in Bayern bei 34,1 - Tendenz jeweils steigend.