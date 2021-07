Corona-Impfung für Kinder: Zuerst sind die Erwachsenen gefordert

Plus Die Rufe nach Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche mehren sich. Dabei stehen in Aichach-Friedberg aktuell andere in der Verantwortung - die Älteren.

Die Diskussion um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ist eine der unterschiedlichen Lautstärken. Da sind einerseits Klaus Holetschek und Markus Söder. War ihre Forderung, 12- bis 17-Jährige de facto bedingungslos zu immunisieren, lange ein Flüstern, ist daraus inzwischen ein penetrantes Keifen geworden. Auf der anderen Seite steht die Stiko, ein renommiertes Gremium unabhängiger Expertinnen und Experten. Ihr Tonfall ist so monoton, wie die Stimme der Wissenschaft eben oft ist. Dass die meisten Impfärzte im Landkreis Aichach-Friedberg ihr dennoch Gehör schenken und die endgültige Empfehlung zur Impfung für Kinder und Jugendliche abwarten, ist gut und absolut nachvollziehbar.

