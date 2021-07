Corona-Impfungen: Aichach-Friedberg ist Schwabens "Klassenbester"

Die Inzidenz sinkt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Warum der Landkreis Aichach-Friedberg bei den Corona-Impfungen offiziell die Note eins bekommt.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg entspannt sich weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 14,9. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Juli. Damals waren die Zahlen infolge einer Abifahrt des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) deutlich nach oben gegangen. Am Dienstag hatte die Inzidenz laut RKI bei 20,1 gelegen.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

Durch den aktuellen Rückgang liegt das Wittelsbacher Land im regionalen Durchschnitt. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hatte am Mittwoch der Landkreis Landsberg mit 19,1 die höchste RKI-Inzidenz, gefolgt von der Stadt Augsburg mit 18,2. Am wenigsten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen registriert (6,2). Für Bayern meldete das RKI die Inzidenz 13,4, deutschlandweit lag sie bei 15.

Am Mittwochmorgen gab es an den Kliniken an der Paar keine positiv getesteten Personen in stationärer Behandlung. Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldete lediglich einen Verdachtsfall vom Krankenhaus Aichach.

Corona-Impfungen: Wittelsbacher Land "Klassenbester" in Schwaben

Wie das Landratsamt am Mittwoch außerdem mitteilte, ist der Landkreis mit Blick auf die Corona-Impfkampagne "Klassenbester" in der Region. Dies habe ein aktuelles Monitoring der Impfaktivitäten der Landratsämter und kreisfreien Städte ergeben, das die Tastforce Impfstrategie des Bayerischen Gesundheitsministeriums vorgenommen habe. Dabei habe in Schwaben einzig das Landratsamt Aichach-Friedberg die Schulnote 1 bekommen. Positiv sei vor allem gewichtet worden, dass der Landkreis direkt in den Gemeinden und ohne vorherige Anmeldung impfe.

"Passend zum Schuljahresende nehmen wir dieses 'Zeugnis' gerne an", kommentiert Landrat Klaus Metzger die Einstufung. "Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist und die Gefahr besteht, dass wir vor unseren 'schwäbischen Klassenkameraden' jetzt als Streber dastehen", so Metzger augenzwinkernd.