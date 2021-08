Aichach-Friedberg

17:21 Uhr

Corona-Impfungen in den Gemeinden: Erfolgsmodell oder Flop?

In zahlreichen Gemeinden in Aichach-Friedberg konnten und können sich Landkreisbewohner gegen Corona impfen lassen. Doch nicht immer ist das Interesse groß.

Plus Seit Kurzem kommen mobile Teams für Corona-Impfungen in die Gemeinden in Aichach-Friedberg. Das Interesse ist mal stark, mal mau. Woran das liegen könnte.

Von Max Kramer

Möglichst viele Menschen möglichst schnell gegen Corona impfen - das Ziel, das der Landkreis verfolgt, ist klar. Um das zu erreichen, geht er seit zwei Wochen neue Wege. Er hat die Impfungen verlagert - aus den Impfzentren in die Gemeinden, aus den Hallen zu den Menschen. Am vergangenen Wochenende kam das mobile Team etwa nach Aichach, am Tandlmarkt konnten Passanten ohne vorherige Anmeldung eine erste Dosis erhalten. Doch wie kommt das Angebot im Wittelsbacher Land an?

