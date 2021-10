Corona-Inzidenz: Landkreis Aichach-Friedberg kratzt an der 200er-Marke

Nach knapp 100 Neuinfektionen am Mittwoch steigt die Inzidenz auf 198,5. Vier Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation in Aichach behandelt werden.

Von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl derjenigen, die bislang im Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf Corona getestet wurden, von 6518 auf 6616 gestiegen - ein Zuwachs von 98 neuen Corona-Fällen. In den vorangegangenen Tagen sind jeweils knapp 30 Neuinfektionen täglich hinzugekommen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage erklärt, lässt sich der enorme Anstieg nicht auf ein bestimmtes Ausbruchsgeschehen zurückführen. "Das Infektionsgeschehen ist eher diffus", erklärt Pressesprecher Wolfgang Müller.

Weiterhin vier Corona-Patienten auf Intensivstation in Aichach

Damit macht die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen großen Sprung im Vergleich zum Vortag auf 198,5 - und liegt damit nur noch knapp unter 200. Der höchste Inzidenzwert in der vergangenen Corona-Welle war am 25. April mit 226,5. Vergleichbar ist die Situation jedoch nicht, da zu diesem Zeitpunkt noch deutlich weniger Menschen gegen Corona geimpft waren.

Inzwischen gilt nicht mehr die Inzidenz als Maßstab für mögliche Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus, sondern vor allem die Krankenhausauslastung. "Das Infektionsgeschehen ist natürlich wichtig, weil es die Dynamik abbildet, aber der Blick muss vor allem auf Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime gehen", so Müller. Die Situation in den Krankenhäusern ist dabei zunehmend angespannt. An den Kliniken an der Paar werden Stand Donnerstagmorgen zehn Corona-Patienten stationär behandelt, davon müssen vier Patienten intensivmedizinisch versorgt werden. Dazu kommen drei Verdachtsfälle, bei denen die Bestätigung einer Infektion noch aussteht.

Landkreise Donau-Ries und Augsburg liegen schon über 200

Die Landkreise Donau-Ries und Augsburg liegen derweil über einer Inzidenz von 200 (205,5 bzw. 224,3); Landsberg am Lech mit 195,8 dagegen ebenfalls noch knapp darunter. Für den Landkreis Dachau meldet das RKI eine Inzidenz von 181,2; in der Stadt Augsburg liegt sie bei 174,8 und in Neuburg-Schrobenhausen bei 151,4. Vergleichsweise wenige Neuinfektionen verzeichnet weiterhin der Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Inzidenz von 100,6. Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf Grün.

