Corona-Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg bleibt knapp unter 100

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus bleibt seit einigen Tagen weitgehend stabil. Am Freitag in der Vorwoche waren es aber noch deutlich weniger.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg kratzt nun wieder an der 100er-Marke. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 96,3 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Damit steigt die Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht an.

Sechs Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt

An den Kliniken an der Paar wurden Stand Freitag am frühen Morgen sechs Patienten wegen Corona behandelt, davon musste weiterhin eine Person auf der Intensivstation beatmet werden. Außerdem gibt es in Aichach derzeit zwei Verdachtsfälle, bei denen noch keine Bestätigung einer Corona-Infektion vorliegt. Am Freitag in der Vorwoche (8. Oktober) waren es noch drei Corona-Patienten im Krankenhaus. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Patienten dagegen weitgehend stabil geblieben. Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf Grün.

Im Vergleich mit den Nachbarkreisen weist Aichach-Friedberg derzeit die höchste Inzidenz aus - wenn auch knapp. In Augsburg meldete das RKI einen Wert von 96,0; im Landkreis Dachau 95,4. Deutlich besser steht da der Landkreis Fürstenfeldbruck da: Dort gab es in den vergangenen sieben Tagen 38,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

