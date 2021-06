Corona: Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg bleibt niedrig

Nach dem Tiefststand am Mittwoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg zwar leicht an. Sie bleibt mit 16,3 aber auf einem niedrigem Niveau.

Entspannt bleibt die Lage in der Corona-Pandemie im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 16,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag betrug der Wert 15,6, nachdem er am Mittwoch mit 9,7 den niedrigsten Stand seit acht Monaten erreicht hatte. Am Wochenanfang lag die Inzidenz mit 17,8 am Montag und 17,1 ebenfalls im niedrigen Bereich.

Kliniken an der Paar: Kein Corona-Patient auf der Intensivstation

Entspannt bleibt auch die Lage an den Kliniken an der Paar. Diese meldeten am Freitagmorgen einen positiv getesteten Patienten in Aichach, in Friedberg keinen. Auf der Intensivstation wird derzeit kein einziger Corona-Patient behandelt. Die Zahl der Verdachtsfälle sowohl in Aichach als auch in Friedberg: Null.

