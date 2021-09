Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei 77

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf sehr stabilem Niveau. Das Krankenhaus meldet einen Intensivpatienten.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg ist stabil. Am Aichacher Krankenhaus musste Dienstagmorgen eine positiv getestete Person auf der Intensivstation behandelt werden, eine invasive Beatmung ist in diesem Fall nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) nicht erforderlich. Hinzu kommt in Aichach ein Corona-Verdachtsfall. Vom zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg meldet das Landratsamt weder bestätigte noch Verdachtsfälle. In Bayern steht die Krankenhaus-Ampel derzeit auf Grün.

Ein Covid-Patient am Krankenhaus Aichach

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land ist nahezu unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag den Wert 77, das entspricht einem minimalen Rückgang im Vergleich zum Vortag (77,8). Die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis liegen ziemlich genau zwischen jenen in Bayern (87) und Deutschland (68,5).

Corona: Inzidenz rund um Aichach-Friedberg stabil

Auch im Umkreis bewegen sich die Zahlen auf einem konstanten Niveau. Die Stadt Augsburg hat von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden derzeit mit 113,2 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm (82,1), Augsburg (82,1), Dachau (81,9), Neuburg-Schrobenhausen (77,8), Fürstenfeldbruck (70,4), Landsberg am Lech (66,9) und Donau-Ries (51,4).