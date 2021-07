Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt bei 22,3

Nach dem rasanten Anstieg der Corona-Zahlen liegt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Montag bei 22,3. Im Krankenhaus gibt es einen Verdachtsfall.

Der rasante Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst gebremst. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 22,3. Das ist derselbe Wert, der bereits am Vortag gemeldet worden war. Der Grund für den jüngsten Sprung - am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 3,7 gelegen - ist klar: Ende vergangener Woche kehrten 40 Schülerinnen und Schüler des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach von einer Abifahrt auf der griechischem Insel Korfu zurück. Mit Stand von Freitag wurde knapp die Hälfte der Aichacher Reisegruppe Corona-positiv getestet.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei 22,3

Auch im Umkreis nahmen etliche Schülerinnen und Schüler an Abifahrten ins Ausland teil. Im Nachbar-Landkreis Landsberg etwa wurden ebenfalls mehrere Reise-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer positiv getestet. Die RKI-Inzidenz liegt dort aktuell bei 9,1. Von acht Kreisverwaltungsbehörden, die an den Landkreis Aichach-Friedberg angrenzen, hat aktuell der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 25,7 den höchsten Wert, gefolgt vom Landkreis Fürstenfeldbruck (17,3).

Ein Covid-Verdachtsfall am Krankenhaus Aichach

Unterdessen gibt es am Krankenhaus Aichach einen Corona-Verdachtsfall. Das teilte das Landratsamt am Montagmorgen mit. Bestätigte Fälle von positiv Getesteten in stationärer Behandlung gibt es in den Kliniken an der Paar mit Standorten in Aichach und Friedberg derzeit nicht.