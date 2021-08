Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt einstellig

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiter knapp unterhalb der 10er-Marke. Wie die Lage in den Nachbar-Landkreisen ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter im einstelligen Bereich. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie am Dienstag bei 9,7 - und damit genauso niedrig wie am Vortag. Damit liegt das Wittelsbacher Land sowohl unter dem bayerischen als auch unter dem deutschen Schnitt. Für den Freistaat meldet das RKI am Dienstag die Inzidenz 14, bundesweit liegt sie aktuell bei 17,9.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegt aktuell nur die Stadt Augsburg über der 25er-Marke (28). Ebenfalls zweistellige Inzidenzwerte gibt es momentan in den Landkreisen Dachau (19,4), Fürstenfeldbruck (14,1), Landsberg (11,6) und Augsburg (10,3). Am entspanntesten ist die Corona-Lage aktuell im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (5,1).

An den Kliniken an der Paar ist die Corona-Lage unverändert. Wie schon am Vortag meldet das Landratsamt am Dienstagmorgen vom Krankenhaus Aichach einen Verdachtsfall. Es gibt derzeit keine positiv getestete Person in stationärer Behandlung.