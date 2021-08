Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei 26,7

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt auf demselben Wert wie am Vortag. In welchem Nachbar-Landkreis die Corona-Lage verhältnismäßig angespannt ist.

Der Trend steigender Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst gestoppt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 26,7 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - das entspricht derselben Inzidenz wie am Vortag. Damit liegt das Wittelsbacher Land aktuell leicht unter dem bayerischen Schnitt (28) und relativ deutlich unter dem deutschen (37,4).

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt gleich

Im Umkreis sind die Zahlen zuletzt nach oben gegangen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen kreisfreie Städte ebenso wie Landkreise - hat aktuell der Landkreis Dachau mit 53,6 die höchste Inzidenz, gefolgt von der Stadt Augsburg (43,8) sowie von den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen (36) und Fürstenfeldbruck (31,9). Verhältnismäßig entspannt ist die Lage im Landkreis Landsberg (13,3).

Am Montag kein Covid-Patient am Krankenhaus Aichach

In den Klinken an der Paar ist die Lage momentan entspannt. Nach Angaben des Landratsamtes wurden am Montag keine Corona-positiven Patienten stationär behandelt. Allerdings gab es am Standort Aichach einen Corona-Verdachtsfall.