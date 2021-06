Aichach-Friedberg

vor 6 Min.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt jetzt bei 17,8

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 17,8. An Fronleichnam am 3. Juni sind einige Teststationen im Landkreis geöffnet, unter anderem in Aichach und Friedberg.

Plus Die Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt, bleibt aber deutlich unter 35. Wie die Corona-Lage in der Region ist und welche Teststationen an Fronleichnam offen sind.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg ist weiterhin stabil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz 17,8. Damit stieg sie im Vergleich zum Vortag leicht an: Am Montag hatte das RKI von 15,6 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen berichtet. Die 35er-Marke, ab der nach jetzigem Stand wieder Verschärfungen in Kraft treten würden, bleibt damit weit entfernt. Auch im regionalen Vergleich steht das Wittelsbacher Land gut da.

