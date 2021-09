Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt am Dienstag leicht

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben stabil. In dieser Woche gibt es wieder viele Impfangebote.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg halten sich weiter auf stabilem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldete am Dienstagmorgen 70,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Montag lag der Wert bei 71,8, am Sonntag bei 73,3.

Wie das Landratsamt am Montag berichtet hatte, haben im Landkreis bisher 151.174 Impfungen stattgefunden. Die Statistik mit Stand vom Sonntag weist 75.700 Erstimpfungen, 75.170 vollständig Geimpfte und 304 Auffrischungsimpfungen auf. Übertragen auf die Bevölkerungszahl liegt die Quote der vollständig Geimpften bei 55,8 Prozent.

Impfangebote im Landkreis Aichach-Friedberg

Um die Impfquote im Landkreis weiter zu erhöhen, gibt es in dieser Woche wieder diverse Impfangebote. Impfwillige können beispielsweise am Donnerstag, 30. September, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr ins Aindlinger Rathaus kommen. An diesem Termin finden die Zweitimpfungen der dort im August durchgeführten Erstimpfungen statt. Aber auch weitere Erstimpfungen sind möglich – ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff Biontech. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu folgenden Zeiten kann man sich in dieser Woche ohne Impftermin im Impfzentrum in Dasing impfen lassen: Dienstag, 28. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Biontech; Mittwoch, 29. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und Moderna; Donnerstag, 30. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und am Freitag, 1. Oktober, von 10 Uhr bis 16 Uhr mit Biontech.

Im Impfzentrum in Kissing gibt es folgende Termine ohne Anmeldung: Dienstag, 28. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech; Mittwoch, 29. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und am Donnerstag, 30. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Biontech. Das Impfzentrum in Kissing ist ab 1. Oktober geschlossen.