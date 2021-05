Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 15,6

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt auf relativ niedrigem Niveau. Wo das Wittelsbacher Land damit im Vergleich steht.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt auch zu Wochenbeginn relativ entspannt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 15,6 neu registrierte Infektionen pro 100.000 binnen sieben Tagen - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI die Inzidenz 16,3 meldete. Damit liegt der Landkreis stabil unter 35, entsprechend bleiben weitreichende Lockerungen in Kraft.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unter 35

Auch außerhalb des Wittelsbacher Lands sind die Corona-Zahlen rückläufig. Für Bayern meldet das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz 36, deutschlandweit liegt sie bei 35.

Corona-Lage am Krankenhaus Aichach ist relativ entspannt

Die Situation am Krankenhaus Aichach hat sich zuletzt deutlich entspannt. Am Freitag waren dort zwei Corona-Patienten in stationärer Behandlung, einer davon lag auf der Intensivstation und musste beatmet werden. Mit Stand von Freitag sind im Landkreis Aichach-Friedberg 99 Personen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen.

