Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 17,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. Sie liegt jetzt bei 17,8. Welche Corona-Regeln seit Montag im Wittelsbacher Land gelten.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiterhin auf überschaubarem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 17,8. Dies entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Wochenende, an dem der Wert bei 20,1 lag. Für Bayern meldet das RKI aktuell 25 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, für Deutschland 24.

Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt, aktuell ein Corona-Patient

Auch am Krankenhaus Aichach bleibt die Corona-Lage verhältnismäßig entspannt. Am Montagmorgen war dort eine positiv getestete Person in stationärer Behandlung, auf der Intensivstation liegt aktuell kein Corona-Patient. Drei Corona-Verdachtsfälle gibt es laut Landratsamt dagegen am Krankenhaus Friedberg.

Diese Regeln gelten seit Montag im Wittelsbacher Land

Da sich der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg stabil auf niedrigem Niveau bewegt, gelten seit Montag diese Corona-Regeln:

Kontakte: Wie bisher können sich zehn Personen treffen - aus wie vielen Haushalten sie kommen, spielt unter der Inzidenz-Grenze 50 aber keine Rolle mehr. Genesene und vollständig Geimpfte werden nicht eingerechnet.

Feiern: Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Beerdigungen, Taufen oder sonstige private Feiern sind ab Montag wieder möglich. Bei einem Inzidenzwert unter 50 dürfen draußen 100 Menschen zusammenkommen, in Innenräumen 50 Menschen - ohne Testpflicht. Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100 wären jeweils halb so viele Personen erlaubt - mit Testpflicht. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu.

Schulen: Im Landkreis gilt nach den Pfingstferien in allen Jahrgangsstufen und an allen Schularten Präsenzunterricht. Die Testpflicht besteht weiterhin, auch müssen die Schüler weiterhin Abstände einhalten und Masken tragen. Was neu ist: Beim Schulsport gilt keine Maskenpflicht mehr. So ist auch Schwimmunterricht wieder möglich. Und: Die Testergebnisse aus der Schule sind künftig auch außerhalb davon gültig.

Kitas: Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder können regulär öffnen.

Gastronomie: Restaurants können ab Montag wieder den Innenbereich öffnen - entsprechende Hygienekonzepte vorausgesetzt. Ab Inzidenz 50 müssen Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen. Sowohl im Innenbereich als auch draußen ist ab 24 Uhr Schluss (bislang: 22 Uhr).

Einzelhandel: Die bisher gültigen Lockerungen bleiben bestehen, erst ab Inzidenz 100 würden Regeln verschärft.

Hotels: In Hotels müssen Gäste nur noch zur Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Kultur: Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit bis zu 500 Besuchern erlaubt (bisher: 250). Gäste müssen allerdings sitzen und Maske tragen. Ab Inzidenz 50 bräuchte es einen negativen Test.

Kirche: In Gottesdiensten ist es wieder erlaubt zu singen - jedoch nur, wenn die Besucher weiterhin eine Maske tragen.

Musikgruppen: Ausreichend Platz vorausgesetzt, können sich Blaskapellen oder Orchester wieder vollständig zu Proben treffen.

Freizeiteinrichtungen: Solarien, Saunen und Hallenbäder dürfen wieder öffnen. Liegt die Inzidenz unter 50, ist kein negativer Corona-Test mehr erforderlich. Draußen entfällt auch die Maskenpflicht.

Sport: Alle Sportarten sind ab Montag wieder in voller Mannschaftsstärke erlaubt. Es gibt keine Gruppenobergrenze mehr. Bei Sportveranstaltungen sind, wie im Bereich Kultur, unter freiem Himmel bis zu 500 Zuschauer erlaubt.

Alten- und Pflegeheime: Solange die Inzidenz unter 50 liegt, müssen Besucher keinen negativen Test mehr vorweisen. Zudem muss das Pflegepersonal keine FFP2-Maske mehr tragen, sondern nur noch medizinische Masken.

Klubs, Diskotheken und Bars: Sie müssen geschlossen bleiben, eine konkrete Öffnungsperspektive gibt es noch nicht.

